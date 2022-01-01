Thư Mục Công Ty
BCG Digital Ventures Mức lương

Khoảng lương BCG Digital Ventures từ $57,839 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà tuyển dụng ở mức thấp nhất đến $327,256 cho Nhà đầu tư mạo hiểm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của BCG Digital Ventures. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

$160K

Quản lý sản phẩm
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Kỹ sư phần mềm
Median $162K
Nhà khoa học dữ liệu
$159K

Nhân sự
$134K
Nhà tư vấn quản lý
$156K
Nhà thiết kế sản phẩm
$111K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$166K
Nhà tuyển dụng
$57.8K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$159K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$121K
Nhà đầu tư mạo hiểm
$327K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại BCG Digital Ventures là Nhà đầu tư mạo hiểm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $327,256. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại BCG Digital Ventures là $158,547.

