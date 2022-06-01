Danh bạ công ty
BCE
BCE Mức lương

Mức lương tại BCE dao động từ $38,868 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $125,819 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BCE. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Quản Lý Sản Phẩm
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Kiến trúc sư dữ liệu

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $72.7K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $59.3K
Bán Hàng
Median $38.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $60.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $108K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $54.9K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $79.7K
Kế Toán
$69.2K

Kế toán kỹ thuật

Vận Hành Kinh Doanh
$62.5K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$108K
Vận Hành Marketing
$60.7K
Quản Lý Dự Án
$79.6K
Hỗ Trợ Bán Hàng
$54.8K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BCE là Quản Lý Sản Phẩm at the CP4 level với tổng thu nhập hàng năm là $125,819. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BCE là $72,645.

Tài nguyên khác