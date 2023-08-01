Danh bạ công ty
BC Hydro
BC Hydro Mức lương

Mức lương tại BC Hydro dao động từ $64,604 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức thấp đến $96,767 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BC Hydro. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Kỹ Sư Điện
$89.1K
Nhân Sự
$65.5K
Kỹ Sư Cơ Khí
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Quản Lý Dự Án
$68.3K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$96.8K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at BC Hydro is Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

