BBVA USA
BBVA USA Mức lương

Mức lương tại BBVA USA dao động từ $59,352 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $177,383 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BBVA USA. Cập nhật lần cuối: 9/5/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$162K
Nhân Sự
$59.4K
Kỹ Sư Phần Mềm
$86K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$177K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at BBVA USA is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

