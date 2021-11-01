Danh bạ công ty
BBK Electronics Mức lương

Mức lương tại BBK Electronics dao động từ $49,757 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $233,171 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BBK Electronics. Cập nhật lần cuối: 9/5/2025

$160K

Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$96.7K
Marketing
$74.8K
Quản Lý Sản Phẩm
$233K

Kỹ Sư Phần Mềm
$49.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$83.6K
Nghiên Cứu Viên UX
$66.6K
Câu hỏi thường gặp

