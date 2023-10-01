BayWa Mức lương

Mức lương tại BayWa dao động từ $66,221 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $194,025 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BayWa . Cập nhật lần cuối: 11/19/2025