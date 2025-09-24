Danh bạ công ty
Bank of China
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Bank of China Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in United States tại Bank of China có tổng giá trị $73K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bank of China. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Tổng mỗi năm
$73K
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
$73K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
2-4 Năm
Số năm kinh nghiệm
2-4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Bank of China?

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

El paquete salarial más alto reportado para un Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính en Bank of China in United States tiene una compensación total anual de $163,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bank of China para el puesto de Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in United States es $73,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Bank of China

Công ty liên quan

  • Spotify
  • Roblox
  • Netflix
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác