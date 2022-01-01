Danh bạ công ty
Backbase
Backbase Mức lương

Mức lương tại Backbase dao động từ $17,963 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $250,000 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Cập nhật lần cuối: 11/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $88.7K

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm backend

Quản Lý Sản Phẩm
Median $85.5K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $250K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$31.4K
Tiếp Thị
$92.2K
Vận Hành Tiếp Thị
$117K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$18K
Quản Lý Dự Án
$115K
Nhà Tuyển Dụng
$59.9K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$99.7K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$91.2K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Backbase là Kiến Trúc Sư Giải Pháp với tổng thu nhập hàng năm là $250,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Backbase là $91,237.

Tài nguyên khác