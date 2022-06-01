Danh bạ công ty
Back Market Mức lương

Mức lương tại Back Market dao động từ $52,740 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $108,455 cho vị trí Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Back Market. Cập nhật lần cuối: 11/17/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $99.4K

Kỹ sư phần mềm backend

Phát Triển Kinh Doanh
$85.4K
Người Sáng Lập
$99.5K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$86.7K
Quản Lý Sản Phẩm
$56.1K
Quản Lý Dự Án
$52.7K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$84.5K
Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng
$108K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Back Market là Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $108,455. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Back Market là $86,050.

