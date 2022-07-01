Danh bạ công ty
Axonius
Axonius Mức lương

Mức lương tại Axonius dao động từ $81,846 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $159,200 cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Axonius. Cập nhật lần cuối: 10/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $140K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $144K
Vận Hành Marketing
$159K

Quản Lý Sản Phẩm
$127K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$81.8K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

