Danh bạ công ty
Avid Technology Professionals
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Avid Technology Professionals Mức lương

Mức lương tại Avid Technology Professionals dao động từ $81,594 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $125,625 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Avid Technology Professionals. Cập nhật lần cuối: 8/27/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Vận Hành Marketing
$107K
Quản Lý Dự Án
$126K
Kỹ Sư Phần Mềm
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Avid Technology Professionals là Quản Lý Dự Án at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $125,625. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Avid Technology Professionals là $107,485.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Avid Technology Professionals

Công ty liên quan

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác