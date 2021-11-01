Danh bạ công ty
Aviatrix Mức lương

Mức lương tại Aviatrix dao động từ $81,397 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức thấp đến $301,500 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Aviatrix. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Thành Công Khách Hàng
$81.4K
Kỹ Sư Bán Hàng
$219K

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$302K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Aviatrix, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Aviatrix là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $301,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aviatrix là $233,200.

Tài nguyên khác