Danh bạ công ty
Avetta
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Avetta Mức lương

Mức lương tại Avetta dao động từ $100,284 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $402,000 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Avetta. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $132K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$402K
Quản Lý Sản Phẩm
$137K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Quản Lý Dự Án
$100K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

De best betaalde functie gerapporteerd bij Avetta is Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $402,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Avetta is $134,600.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Avetta

Công ty liên quan

  • PayPal
  • Roblox
  • Airbnb
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác