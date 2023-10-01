Danh bạ công ty
Avature
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Avature Mức lương

Mức lương tại Avature dao động từ $2,841 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $119,400 cho vị trí Biên Tập Viên Nội Dung ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Avature. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $20.1K
Biên Tập Viên Nội Dung
$119K
Dịch Vụ Khách Hàng
$2.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$18.4K
Kỹ Sư Cơ Khí
$41.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$28.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$52.4K
Quản Lý Dự Án
$8.4K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$64.9K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$77.4K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

El rol amb millor retribució reportat a Avature és Biên Tập Viên Nội Dung at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $119,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Avature és $34,882.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Avature

Công ty liên quan

  • Databricks
  • Coinbase
  • Square
  • SoFi
  • Facebook
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác