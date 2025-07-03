Danh bạ công ty
Avantor
Avantor Mức lương

Mức lương tại Avantor dao động từ $119,761 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức thấp đến $234,969 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Avantor. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Bán Hàng
Median $125K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$201K
Marketing
$179K

Kỹ Sư Cơ Khí
$120K
Quản Lý Sản Phẩm
$151K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$235K
Kỹ Sư Phần Mềm
$201K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Avantor là Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $234,969. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Avantor là $179,100.

