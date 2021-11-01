Thư Mục Công Ty
Automox
Automox Mức lương

Khoảng lương Automox từ $119,400 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý chương trình ở mức thấp nhất đến $165,825 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Automox. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $165K
Nhân sự
$129K
Quản lý sản phẩm
$166K

Quản lý chương trình
$119K
Câu hỏi thường gặp

