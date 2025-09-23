Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Autodesk dao động từ $188K mỗi year cho M1 đến $406K mỗi year cho M5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $300K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Autodesk. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Autodesk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
