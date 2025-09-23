Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Autodesk dao động từ $92.4K mỗi year cho P2 đến $210K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $90K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Autodesk. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Autodesk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
