Australian Government
Australian Government Kiến Trúc Sư Giải Pháp Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Australia tại Australian Government dao động từ A$103K đến A$146K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Australian Government. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp tại Australian Government in Australia có tổng thu nhập hàng năm là A$145,862. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Australian Government cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Australia là A$102,737.

