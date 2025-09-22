Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Nhân Viên Tuyển Dụng in United States tại Aurora dao động từ $138K đến $201K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Aurora. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$158K - $180K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$138K$158K$180K$201K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 2 nữa Nhân Viên Tuyển Dụng thông tin lươngs tại Aurora để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Aurora, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Aurora in United States میں Nhân Viên Tuyển Dụng کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $200,600 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Aurora میں Nhân Viên Tuyển Dụng کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $137,700 ہے۔

