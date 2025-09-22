Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Aurora dao động từ $221K mỗi year cho P5 đến $372K mỗi year cho P8. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $288K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Aurora. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Aurora, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
