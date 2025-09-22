Tổng thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in United States tại Aurora là $170K mỗi year cho P6. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Aurora. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Aurora, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
