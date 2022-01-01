Thư Mục Công Ty
Audible
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Audible Mức lương

Khoảng lương Audible từ $53,890 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành kinh doanh ở mức thấp nhất đến $525,300 cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Audible. Cập nhật lần cuối: 8/22/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
SDE I $178K
SDE II $301K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư thông tin kinh doanh

Nhà khoa học dữ liệu
Median $225K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Quản lý sản phẩm
Median $220K
Quản lý chương trình
Median $137K
Nhà tuyển dụng
Median $150K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $192K
Vận hành kinh doanh
$53.9K
Nhà phân tích kinh doanh
$112K
Nhà phân tích tài chính
$161K
Nhân sự
$169K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$525K
Pháp lý
$393K
Nhà tư vấn quản lý
$101K
Vận hành marketing
$189K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$168K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

5%

NĂM 1

15%

NĂM 2

40%

NĂM 3

40%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Audible, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 5% được trao quyền trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)

  • 15% được trao quyền trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 40% được trao quyền trong 3rd-NĂM (20.00% nửa năm một lần)

  • 40% được trao quyền trong 4th-NĂM (20.00% nửa năm một lần)

25%

NĂM 1

35%

NĂM 2

40%

NĂM 3

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Audible, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 35% được trao quyền trong 2nd-NĂM (35.00% hàng năm)

  • 40% được trao quyền trong 3rd-NĂM (40.00% hàng năm)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Audible là Chuyên gia công nghệ thông tin at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $525,300. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Audible là $178,375.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Audible

Các công ty liên quan

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác