ASSURANCE IQ Mức lương

Mức lương tại ASSURANCE IQ dao động từ $63,315 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $261,300 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ASSURANCE IQ. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $156K
Kế Toán
$93.1K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$152K

Marketing
$93.5K
Vận Hành Marketing
$63.3K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$186K
Quản Lý Chương Trình
$111K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$261K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$173K
Lịch Trình Phát Hành

10%

NĂM 1

20%

NĂM 2

40%

NĂM 3

30%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ASSURANCE IQ, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 10% được phát hành trong 1st-NĂM (10.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 3rd-NĂM (40.00% hàng năm)

  • 30% được phát hành trong 4th-NĂM (30.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ASSURANCE IQ là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $261,300. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ASSURANCE IQ là $152,348.

