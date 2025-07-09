Thư Mục Công Ty
Aspen Dental
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Aspen Dental Mức lương

Khoảng lương Aspen Dental từ $42,806 trong tổng thu nhập hàng năm cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức thấp nhất đến $331,650 cho Bác sĩ ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Aspen Dental. Cập nhật lần cuối: 8/22/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $130K
Nhà phân tích kinh doanh
$116K
Nhà khoa học dữ liệu
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chuyên gia công nghệ thông tin
$42.8K
Bác sĩ
$332K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Kõrgeima palgaga roll Aspen Dental on Bác sĩ at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $331,650. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Aspen Dental mediaan aastane kogukompensatsioon on $115,575.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Aspen Dental

Các công ty liên quan

  • Tesla
  • SoFi
  • Square
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác