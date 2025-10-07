Thu nhập ASIC Engineer in United States tại Arm dao động từ $168K mỗi year cho Graduate Hardware Engineer đến $371K mỗi year cho Principal Hardware Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $315K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Arm. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Arm, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)