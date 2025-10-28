Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại AppLovin dao động từ $242K mỗi year cho Software Engineer 2 đến $574K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $350K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của AppLovin. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
100%
NĂM 1
Tại AppLovin, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)
