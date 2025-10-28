Tổng thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in Germany tại AppLovin là €102K mỗi year cho Senior Product Manager 2. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của AppLovin. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
NĂM 1
Tại AppLovin, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)