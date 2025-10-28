Danh bạ công ty
Tổng thu nhập Phát Triển Kinh Doanh in Vietnam tại AppLovin là ₫2.51B mỗi year cho Senior Business Development Manager. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của AppLovin. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại AppLovin, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh tại AppLovin in Vietnam có tổng thu nhập hàng năm là ₫2,988,975,360. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AppLovin cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh in Vietnam là ₫2,134,982,400.

