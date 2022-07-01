Thư Mục Công Ty
AppleTree
AppleTree Mức lương

Khoảng lương AppleTree từ $35,175 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kế toán ở mức thấp nhất đến $572,850 cho Kỹ sư phần cứng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của AppleTree. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $114K
Kế toán
$35.2K
Nhà khoa học dữ liệu
$109K

Kỹ sư phần cứng
$573K
Nhà thiết kế công nghiệp
$151K
Nhà thiết kế sản phẩm
$80.4K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$52.6K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại AppleTree là Kỹ sư phần cứng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $572,850. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại AppleTree là $109,127.

