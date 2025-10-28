Thu nhập Kỹ Sư Điện in United States tại Apple dao động từ $161K mỗi year cho ICT2 đến $475K mỗi year cho ICT5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $258K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Apple. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
ICT2
$161K
$138K
$22.1K
$1.6K
ICT3
$211K
$154K
$41K
$16.1K
ICT4
$331K
$201K
$111K
$19.5K
ICT5
$475K
$250K
$175K
$49.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Apple, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
