  • Mức lương
  • Phát Triển Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Phát Triển Kinh Doanh

Apple Phát Triển Kinh Doanh Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Phát Triển Kinh Doanh in Brazil tại Apple có tổng giá trị £87.2K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Apple. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Apple
Business Development
London, EN, United Kingdom
Tổng mỗi năm
£87.2K
Cấp bậc
ICT3
Lương cơ bản
£72.1K
Stock (/yr)
£11.2K
Thưởng
£3.9K
Số năm tại công ty
5-10 Năm
Số năm kinh nghiệm
5-10 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Apple?
Apple logo
+£33.6K
Block logo
+£43.3K
Robinhood logo
+£66.5K
Stripe logo
+£14.9K
Datadog logo
+£26.1K
Verily logo
+£16.4K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Apple, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh tại Apple in Brazil có tổng thu nhập hàng năm là £105,325. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Apple cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh in Brazil là £105,325.

