Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh tại Apple in Brazil có tổng thu nhập hàng năm là £105,325. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.