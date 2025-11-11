Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Kiến trúc sư đám mây in United States tại Appian có tổng giá trị $185K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Appian. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Tổng mỗi năm
$185K
Cấp bậc
Solution Architect 2
Lương cơ bản
$163K
Stock (/yr)
$12K
Thưởng
$10K
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Appian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến trúc sư đám mây tại Appian in United States có tổng thu nhập hàng năm là $242,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Appian cho vị trí Kiến trúc sư đám mây in United States là $172,400.

