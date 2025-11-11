Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại Appian dao động từ $121K mỗi year cho Software Engineer 1 đến $182K mỗi year cho Senior Software Engineer 1. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $130K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Appian. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Appian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)