Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Chennai Metropolitan Area tại Appian là ₹2.76M mỗi year cho Software Engineer 2. Gói thu nhập trung vị year in Chennai Metropolitan Area có tổng giá trị ₹2.76M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Appian. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Appian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)