Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Canada tại AppDirect dao động từ CA$83K mỗi year cho P1 đến CA$142K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$129K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của AppDirect. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
Associate Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại AppDirect, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại AppDirect in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$159,303. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AppDirect cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Canada là CA$122,744.

