Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Apex.AI in Munich Metro Region có tổng thu nhập hàng năm là €163,043. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.