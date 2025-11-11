Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in United States tại Apex Fintech Solutions là $107K mỗi year cho Software Engineer I. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $132K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Apex Fintech Solutions. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
