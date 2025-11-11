Thu nhập Kỹ sư tin cậy hệ thống in Greater Melbourne Area tại ANZ dao động từ A$119K mỗi year cho Junior Software Engineer đến A$149K mỗi year cho Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Melbourne Area có tổng giá trị A$159K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
