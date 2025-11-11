Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Australia tại ANZ dao động từ A$169K mỗi year cho Senior Software Engineer đến A$190K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Australia có tổng giá trị A$175K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
