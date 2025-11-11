Danh bạ công ty
ANZ
ANZ Kỹ sư dữ liệu Mức lương tại Australia

Gói thu nhập trung vị của Kỹ sư dữ liệu in Australia tại ANZ có tổng giá trị A$127K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025

Gói Lương Trung Vị
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Tổng mỗi năm
A$127K
Cấp bậc
L4
Lương cơ bản
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Thưởng
A$3.1K
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại ANZ?
+A$89.6K
+A$137K
+A$30.9K
+A$54K
+A$34K
Thêm Lương

Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư dữ liệu tại ANZ in Australia có tổng thu nhập hàng năm là A$184,123. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ANZ cho vị trí Kỹ sư dữ liệu in Australia là A$123,878.

