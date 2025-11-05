Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại ANZ dao động từ ₹1.8M mỗi year cho Junior Software Engineer đến ₹3.45M mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.79M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.45M
₹3.45M
₹0
₹0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
