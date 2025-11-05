Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Melbourne Area tại ANZ dao động từ A$115K mỗi year cho Junior Software Engineer đến A$216K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Melbourne Area có tổng giá trị A$166K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
