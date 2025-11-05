Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Melbourne Area tại ANZ dao động từ A$126K mỗi year cho Data Scientist đến A$171K mỗi year cho Senior Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in Greater Melbourne Area có tổng giá trị A$119K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***