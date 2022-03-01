Thư Mục Công Ty
Anyscale
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Anyscale Mức lương

Khoảng lương Anyscale từ $144,275 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà tuyển dụng ở mức thấp nhất đến $317,500 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Anyscale. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $318K
Quản lý sản phẩm
$204K
Nhà tuyển dụng
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Kiến trúc sư giải pháp
$299K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$208K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Anyscale, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Anyscale is Kỹ sư phần mềm with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Anyscale

Các công ty liên quan

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác