Anthem Mức lương

Khoảng lương Anthem từ $84,575 trong tổng thu nhập hàng năm cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức thấp nhất đến $208,740 cho Quản lý khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Anthem. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Nhà phân tích kinh doanh
Median $117K
Kỹ sư phần mềm
Median $110K
Kiến trúc sư giải pháp
Median $201K

Quản lý khoa học dữ liệu
$209K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $145K
Nhà phân tích tài chính
$88.4K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$84.6K
Nhà thiết kế sản phẩm
$136K
Quản lý sản phẩm
Median $148K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$159K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Anthem is Quản lý khoa học dữ liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthem is $140,338.

