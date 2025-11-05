Danh bạ công ty
Ant Group Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Singapore

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Singapore tại Ant Group có tổng giá trị SGD 95.5K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ant Group. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Tổng mỗi năm
SGD 95.5K
Cấp bậc
P5
Lương cơ bản
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Thưởng
SGD 19.5K
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
0 Năm
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Ant Group in Singapore có tổng thu nhập hàng năm là SGD 130,461. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Ant Group cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Singapore là SGD 97,420.

