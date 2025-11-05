Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Raleigh-Durham Area tại Ansys là $142K mỗi year cho P3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ansys. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$142K
$111K
$17K
$13.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Ansys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
