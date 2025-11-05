Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Pune Metropolitan Region tại Ansys dao động từ ₹1.7M mỗi year cho P1 đến ₹3.18M mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in Pune Metropolitan Region có tổng giá trị ₹1.84M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ansys. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Ansys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
