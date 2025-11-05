Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Ansys dao động từ ₹1.93M mỗi year cho P1 đến ₹3.9M mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.37M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ansys. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Ansys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
